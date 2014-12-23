Президент Естонії: Захід дозволив Росії агресію і нічого не зробив, крім заяв у дусі "мир, любов, Вудсток"

Про це сказав президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес в інтерв'ю виданню The American Interest, яке цитує Європейська правда.

"В день анексії Криму був зруйновано той Трансатлантичний простір безпеки, який ми знали. Можна почати з хартії ООН, яка забороняє агресію. Але Трансатлантичний простір безпеки з'явився в 1975 році разом з Гельсинськими угодами, які забороняють змінювати кордони силою або під загрозою застосування сили. Більше вони не діють", - сказав він.

Ільвес також заявив, що Москва фактично розірвала Будапештський меморандум, який гарантував Україні територіальну цілісність в обмін на її ядерний арсенал.

"Тепер я не знаю, яка країна погодиться коли-небудь відмовитися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки", - зазначив він.

Читайте такожКраїни Балтії в три рази збільшать фінансування повітряної поліції НАТО Президент Естонії нагадав, що Росія порушила всі міжнародні угоди, які забороняють військову агресію, ще в 2008 році, ввівши війська в Грузію.

"Ми дозволили акт агресії проти Грузії і нічого не зробили, крім заяв у дусі "мир, любов, Вудсток", - сказав Ільвес.

Ільвес наголосив, що Володимир Путін і Дмитро Медведєв у 2009 році відкрито заявляли, що розв'язали війну проти Грузії, щоб вона не вступила в НАТО. Тепер Росія зробила те ж саме з Україною через її бажання підписати угоду про асоціацію з ЄС.

"Угода про асоціацію пропонує програму обміну досвідом за принципом учень/вчитель. Ще вона трохи пом'якшує митні збори. Але це навряд чи можна назвати "трансатлантичним імперіалізмом", який загрожує Росії", - сказав Ільвес.