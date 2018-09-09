У ДТП загинув "прем'єр" псевдореспубліки

Аварія сталася близько 23:00 на відрізку дороги Псоу - Сухум.

Так званий прем'єр-міністр невизнаної Абхазії Геннадій Гагулія ввечері 8 вересня загинув у ДТП.

Про це повідомила прес-секретар "уряду республіки" Діана Зантария, передає ТАСС.

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За її словами, інцидент стався недалеко від міліцейського посту Мюссера. За наявною інформацією, водій і охоронці Гагулії не постраждали. Зазначається, що ДТП сталася близько 23:00 на відрізку дороги Псоу - Сухум.

"Автомобіль "прем'єр-міністра" рухався в кортежі "офіційної делегації" Абхазії, що поверталася із Сирійської Арабської Республіки. За попередніми даними, в результаті нещасного випадку постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Машина, де перебував Гагулія, зіткнулася з авто, яке виїхало на смугу зустрічного руху в Гудаутському районі.

Гагулія став так званим прем'єр-міністром самопроголошеної Абхазії в квітні 2018 року.