Трамп планує підписати указ про санкції за втручання у вибори в США - Reuters

Для введення санкцій буде достатньо свідчень, наданих спецслужбами, стверджують джерела.

Президент США Дональд Трамп 12 вересня планує підписати указ, що дозволяє застосовувати санкції проти будь-яких іноземних юридичних і фізичних осіб, які були помічені у втручанні у вибори на території США.

Про це Reuters повідомили два джерела, знайомі із ситуацією, передає Голос Америки.

Для введення санкцій буде достатньо свідчень, наданих спецслужбами, стверджують джерела.

За словами одного з джерел, "адміністрація зацікавлена у встановленні нових норм у кіберпросторі".

"Це - перший крок у встановленні певних меж, відкрите попередження про те, якою буде наша відповідь на "погану поведінку"", - заявив чиновник Білого дому.

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В документі будуть перераховані відомства, відповідальні за виявлення фактів втручання в передвиборчий процес. Серед них - Офіс Директора національної розвідки, ЦРУ, Агентство національної безпеки і Міністерство внутрішньої безпеки.

Судячи з чернетки наказу, яка опинилася в розпорядженні одного з джерел Reuters, будь-яке федеральне агентство, якому стане відомо про факт іноземного втручання у вибори, має повідомити цю інформацію Офісу Директора національної розвідки

Втручання визначається в документі як спроба зламу "виборчої інфраструктури", або спроба змінити громадську думку за допомогою пропаганди в Інтернеті або систематичних "зливів" секретної політичної інформації.

У Білому домі відмовилися від коментарів з цього приводу.

Газети The Washington Post і The Wall Street Journal вже повідомляли про існування чернетки наказу, який повинен підписати президент. Білий дім свідомо не підключив до підготовки наказу Конгрес США, стверджують джерела. За словами одного з них, адміністрація президента хоче "випередити Палату представників і Сенат, які готують схожі заходи".