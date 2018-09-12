Трамп планує підписати указ про санкції за втручання у вибори в США - Reuters
Президент США Дональд Трамп 12 вересня планує підписати указ, що дозволяє застосовувати санкції проти будь-яких іноземних юридичних і фізичних осіб, які були помічені у втручанні у вибори на території США.
Про це Reuters повідомили два джерела, знайомі із ситуацією, передає Голос Америки.
Для введення санкцій буде достатньо свідчень, наданих спецслужбами, стверджують джерела.
За словами одного з джерел, "адміністрація зацікавлена у встановленні нових норм у кіберпросторі".
"Це - перший крок у встановленні певних меж, відкрите попередження про те, якою буде наша відповідь на "погану поведінку"", - заявив чиновник Білого дому.
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В документі будуть перераховані відомства, відповідальні за виявлення фактів втручання в передвиборчий процес. Серед них - Офіс Директора національної розвідки, ЦРУ, Агентство національної безпеки і Міністерство внутрішньої безпеки.
Судячи з чернетки наказу, яка опинилася в розпорядженні одного з джерел Reuters, будь-яке федеральне агентство, якому стане відомо про факт іноземного втручання у вибори, має повідомити цю інформацію Офісу Директора національної розвідки
Втручання визначається в документі як спроба зламу "виборчої інфраструктури", або спроба змінити громадську думку за допомогою пропаганди в Інтернеті або систематичних "зливів" секретної політичної інформації.
У Білому домі відмовилися від коментарів з цього приводу.
Газети The Washington Post і The Wall Street Journal вже повідомляли про існування чернетки наказу, який повинен підписати президент. Білий дім свідомо не підключив до підготовки наказу Конгрес США, стверджують джерела. За словами одного з них, адміністрація президента хоче "випередити Палату представників і Сенат, які готують схожі заходи".