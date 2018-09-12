США планують значно розширити військову присутність в Греції

США хочуть домовитися з Грецією про присутність американських військових в країні, включаючи створення нових морських і авіаційних баз.

На тлі напруженості у відносинах з Туреччиною США ведуть переговори з приводу розширення присутності американських військових в Греції, включаючи створення нових морських і авіаційних баз.

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Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, на користь привабливості Греції для Пентагону говорять як політичні, так і географічні чинники, а також відкритість грецького уряду і опозиції до переговорів, передає kommersant. Греція має «ідеальний клімат» для навчальних польотів протягом усього року і в цій країні вже є бази НАТО, відзначає WSJ.

В даний час США використовують морську базу на Криті, розташовану в затоці Суда. Це єдиний порт у регіоні, здатний приймати авіаносці. Проте база знаходиться на межі експлуатаційних можливостей, повідомили джерела. США також вже розширюють використання бази ВПС в Ларисі.

WSJ також пише, що відносини США та Греції знаходяться на «високому» рівні, в той же час Вашингтон і Афіни стурбовані партнером НАТО - Туреччиною.