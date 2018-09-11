Defense News: США перекидають у Німеччину більше зброї і солдатів

У штабі американських військ у Вісбадені пояснили, що посилення відбудеться в рамках американських зобов’язань перед союзниками по НАТО.

Збройні сили США посилять свій контингент постійного базування в Німеччині, відправивши в європейську країну додаткові 1,5 тисячі солдатів.

Як повідомляє Defense News, нові сили стануть підкріпленням для 33 тисяч американських військових, які вже служать на німецькій території. Посилення американської присутності буде відбуватися шляхом створення нових бойових підрозділів замість передислокації через Атлантичний океан вже існуючих.

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Зокрема, Збройні сили США збираються створити на німецькій території два командні пункти артилерійських бригад, два батальйони систем залпового вогню і батальйон протиповітряної оборони малої дальності. Укомплектування нових підрозділів американської армії на німецькій території планують завершити до вересня 2020 року.

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Полковник Террі Андерсон, який був військовим аташе у Берліні пояснив, що цей крок Вашингтона відображає намір «відновити баланс бойової сили на рівні дивізій». Він додав, що артилерія і підрозділи ППО доукомплектують такі блоки військ у поєднанні з тими американськими підрозділами, які вже базуються в Німеччині. Рішення посилити сили армії США у європейській країні з’явилося через кілька місяців після того, як адміністрація Дональда Трампа оголосила про намір переглянути військову присутність США у Німеччині.