Депутати Держдуми в обхід санкцій поїдуть в ЄС у складі офіційних делегацій

За даними російських ЗМІ, це дозволить даним депутатам подолати санкції та отримати дозвіл на в'їзд до Євросоюзу, пише Європейська правда.

У Візовому кодексі відсутній пункт про те, що участь у делегаціях до міжпарламентских асамблей дозволяє в'їзд до ЄС попри санкції. Між тим в Раді Європи "Європейській правді" нагадали, що така практика дійсно існує і вже використовувалася Росією. Так, у травні на запрошення ПАРЄ Париж відвідав спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін, хоча він на той момент вже був у санкційному списку Євросоюзу.

Тепер спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін та його заступник Сергій Железняк офіційно представлятимуть Росію в ПАРЄ. Обидва є у санкційному списку ЄС та США.

До складу російської делегації в ОБСЄ включили голову думського комітету у справах СНД Леоніда Слуцького. Він також входить до делегації у ПАРЄ, згідно з даними офіційного сайту Держдуми РФ. Слуцький підпадає під санкції ЄС, США та Канади.

Усі вищезазначені особи обвинувачуються у зазіханні на територіальну цілісність України. Через це на них накладено заборону на в'їзд до Євросоюзу.

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Варто зазначити, більшість російських джерел стверджує, що такою можливістю скористаються не 4, а 5 депутатів РФ, згадуючи, що в комітет парламентської співпраці "Росія - ЄС" включений Михайло Дегтярьов, який значиться в списку санкцій ЄС і Канади. ЗМІ також пишуть про включення до складу цього комітету депутата від ЛДПР Вадима Дєньгіна, проте його прізвище не фігурує в жодному санкційному списку.