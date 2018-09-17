Російський поет Орлуша: на зміну Путіну прийде "хто-небудь ще гірше"

За оцінкою Андрія Орлова, влада в Росії настільки віддалена від людей, що для людей правителі – "це не люди, а дракони з казки".

На зміну президенту Росії Володимиру Путіну прийде «хто-небудь ще гірше».

У цьому на 90% впевнений російський поет Андрій Орлов (Орлуша), про що розповів в інтерв'ю виданню «Апостроф».

«Припустимо, що, як будь-який смертний, вмирає нинішній президент Росії. У мене якоїсь радості і тріумфу не буде, бо я знаю на 90%, що на зміну йому прийде хто-небудь ще гірше. Він не найбільш потенційно страшний чоловік, який є зараз у верхівці. А як насправді буде – час покаже. Давайте дочекаємося того дня, коли багато весело заспівають "Ла-ла-ла-ла", а для мене це день буде таким же, як і всі інші», – сказав поет.

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Він згадав, що працював в газеті "Московський комсомолець", коли по черзі вмирали радянські керівники Леонід Брежнєв, Юрій Андропов і Костянтин Черненко, і це не викликало у людей жодних емоцій. «Просто людей зганяли кудись, вони звично сумували в робочий час, журналісти звично писали траурну хрінь. Влада в Росії настільки віддалена від людей, що для людей правителі – це не люди, а дракони з казки», – вважає Орлов.