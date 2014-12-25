Ізраїль купив у Німеччині чотири бойові кораблі "Саар"

Про це повідомляє РІА «Новости».

Ізраїльські ЗМІ раніше писали про те, що обидві країни ведуть переговори про умови придбання багатоцільових корветів для охорони прибережних вод Середземного моря і розташованих там газодобувних платформ. Сума операції оцінюється пресою приблизно в мільярд євро.

"Сьогодні я радий оголосити, що три дні тому ми поповнили наш оборонний потенціал важливим компонентом. Ми купили чотири нові кораблі "Саар" на додаток до підводних човнів, які будуються для наших військово-морських сил", - сказав Нетаньяху на церемонії випуску курсантів льотного училища.

На озброєнні ВМС Ізраїлю є три корвета американської побудови класу "Саар-5". Це найбільші бойові кораблі в складі флоту. До класу "Саар-4" і "Саар 4,5" належать ракетні катери. Раніше в Німеччині Ізраїль купив шість дизель-електричних підводних човнів класу "Дельфін", чотири з яких вже надійшли на озброєння.

Читайте такожІзраїль завдав ударів по сектору Газа у відповідь на стрілянину снайперівПридбання зброї частково субсидується німецькою урядом. Місцева газета "Гаарец" пише, що нові надводні кораблі дістануться Ізраїлю зі знижкою в 300 мільйонів євро. "Я хотів би подякувати канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за її прихильність до нашої безпеки і постійну допомогу в її зміцненні", - сказав Нетаньяху.