"Черговий прийом дезінформації": у Британії прокоментували заяву Міноборони РФ про катастрофу МН17

У Великобританії підкреслили, що розслідуванням чітко встановлено, що ракета була російською, а випустили її підтримувані РФ сепаратисти.

Державний секретар з питань оборони Великої Британії (міністр оборони) Гевін Вільямсон назвав дезінформацією заяву Міністерства оборони Російської Федерації про збиття малайзійського літака «Боїнг 777» рейсу MH17 ракетою, що була поставлена до УРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві на спільному брифінгу з міністром оборони України Степаном Полтораком.

"Це ще один приклад російської дезінформації. У Кремлі думають, що можуть казати все що завгодно і що це їм зійде з рук", - наголосив Вільямсон.

"Було незалежне розслідування щодо цього, яке доволі чітко встановило, що це були підтримувані Росією сепаратисти із застосуванням російської ракети", - додав британський посадовець.

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Він заявив, що абсолютно зрозуміло, хто винний у збитті літака рейсу MH17.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, у Міноборони РФ оголосили, що ракета, яка атакувала літак рейсу МН17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. За словами представника Міноборони РФ, ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.

Довідка УНІАН. 24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака «Малазійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, надала додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.