Психолог за жестами і поведінкою "отруювачів" Скрипалів викрив їхню брехню

Згідно із висновком експерта, Олександр Петров і Руслан Боширов - "точно не підприємці".

Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Великобританія звинувачує в отруєнні екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, точно не бізнесмени, як вони самі заявляють.

Про це розповів експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім, передає "Обозреватель". Він проаналізував гучне інтерв'ю "отруювачів", вказавши на ряд невідповідностей.

"По-перше, видно, що це злагоджена пара, вони працюють разом досить давно. За ті 25 хвилин, що вони були в ефірі, спостерігалося дуже багато синхрону, навіть рухи збігалися: за ступенем інтенсивності, за характером жестів і так далі", — пояснив Кім.

На його думку, такі збіги на перший погляд можуть здатися випадковими, але насправді вони є або наслідком дуже високого ступеня духовного єднання, або результатом дуже тривалої і злагодженої роботи.

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"І зрозуміло, що вони обидва брешуть. Це було видно навіть із поведінки журналістки, бо під кінець інтерв'ю навіть вона закрилася — саме ця реакція дуже часто виникає на чужу брехню", — розповів експерт.

Кім уточнив: психотип бізнесменів зовсім інший. Це люди активні, емоційні, схильні до того, щоб всіляко демонструвати свої переговорні навички.

"А тут ми бачимо, що люди демонструють зовсім інше. Вони винні в тому, що попалися на екрани. Вони називають це жахом — це дуже чесний і емоційний прояв. Але жах для них пов'язаний не з тим, що їх у чомусь звинувачують, а з тим, що їх вивели на чисту воду", — пояснив він.

Експерт впевнений, що за невербальною поведінкою Петрова і Боширова можна зробити чіткий висновок — вони схильні до прихованої моделі поведінки. А під час інтерв'ю їм потрібно було демонструвати свою відкритість, чого вони просто не вміють робити.

"Базова лінія поведінки: завмирання рухів, ілюстративних жестів вкрай мало. Якщо людина хоче довести свою невинність, вона буде старатися із усіх сил, буде підключати невербаліку, буде більш активною. А тут — це два павучки, які намагаються сховатися у щілину", — аргументував він.

"Я не знаю, чи є вони агентами ГРУ або ФСБ. Але я можу зробити висновок, що вони точно не підприємці", — підсумував Кім.