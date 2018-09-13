"Отруювачі" Скрипалів про мету свого візиту в Солсбері: приїхали "подивитись на собор" (відео)

Також вони прокоментували версію британської поліції про те, що отрута сімейства «Новачок» перевозилася у флаконі з-під парфумів Nina Ricci.

Росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані Лондоном у причетності до отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, повідомили про цілі свого візиту до Британії.

Про це вони розповіли в інтерв'ю пропагандистського ресурсу Russia Today.

«Друзі нам давно вже радили відвідати це прекрасне місто», — сказав Петров.

За словами Боширова, Солсбері є туристичним містом зі знаменитим собором.

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«З самого початку ми планували приїхати в Лондон і відірватися, грубо кажучи. Це була не бізнес-поїздка. Ми розпланували так, що ми і в Лондоні побуваємо, і поїдемо в Солсбері», — пояснив Петров.

Також вони прокоментували версію британської поліції про те, що отрута сімейства «Новачок» перевозилася у флаконі з-під парфумів Nina Ricci.

«Нормальним мужикам з собою возити жіночі парфуми — це не безглуздо? Коли проходиш митницю, перевіряють всі речі. Якби у нас щось було, у них виникли б питання, навіщо у чоловіка в багажі лежать жіночі парфуми», — сказав Боширов, відповідаючи на питання, чи були у них духи.

Відео: RT

Нагадаємо, напередодні, 12 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрювані у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері, знайдені.

«Ми знаємо, хто це. Ми їх знайшли», – заявив Путін. «Сподіваюся, вони скоро з'являться і самі все розкажуть, це цивільні люди», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ. Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова. Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.