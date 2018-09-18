По об’єктах режиму Асада у сирійській провінції Латакія здійснили ракетні удари

За інформацією місцевих ЗМІ, головною ціллю ударів був Інститут промислових технологій.

У Сирії місцеві засоби інформації повідомили про ракетні удари по кількох об’єктах у приморській провінції Латакія, яку контролюють урядові сили.

Як передає Радіо Свобода, повідомлення підтверджує і базоване в Лондоні Бюро спостереження за правами людини, що має інформаторів на місцях подій у Сирії.

Державне агентство SANA цитує слова представника військових про те, що ракети вдарили по місту Латакія, центру однойменної провінції, з боку Середземного моря і що сирійські засоби протиповітряної оборони «збили кілька ракет».

Державні засоби інформації повідомляють про гучні вибухи в Латакії і заявляють, що, ймовірно, це ракетний удар Ізраїлю.

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Державний телеканал «Аль-Іхбарія» передав, що головною ціллю ударів був Інститут промислових технологій.

Бюро спостереження за правами людини, зі свого боку, заявляє, що ціллю ударів були склади боєприпасів при цьому інституті на східній околиці міста.

Раніше державні засоби інформації Сирії повідомляли про ще один підозрюваний ізраїльський повітряний удар – по міжнародному аеропорту Дамаска пізно ввечері 15 вересня.

Ізраїль час від часу здійснює повітряні удари по об’єктах у сусідніх державах, зокрема в Сирії, які вважає загрозою для себе, але вкрай рідко коментує повідомлення про такі удари чи визнає, що здійснив їх.