В Росії провели пробний запуск балістичної ракети

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника Управління прес-служби і інформації Міноборони РФ по Ракетним військам стратегічного призначення полковника Ігоря Єгорова.

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"26 грудня з Державного випробувального космодрому Плесецьк спільним бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення і Військ повітряно-космічної оборони проведений випробувальний пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" рухомого грунтового базування, оснащеної головною частиною", - сказав він.

Повідомляється, що комплекси "Ярс" складуть основу наземного угруповання твердопаливних ракет стратегічних ядерних сил Росії.