Орбан на переговорах із Путіним заявив, що Угорщині "потрібні добрі партнери"

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що між його країною і РФ склалися збалансовані та передбачувані відносини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після критики офіційного Будапешта з боку Євросоюзу на переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що Угорщина «потребує добрих партнерів».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Орбан заявив на переговорах у Москві.

«Зустріч з вами має велике значення для угорської політики, тому що ми є важливими партнерами. Угорщині потрібні добрі партнери. Дуже радий тому, що впродовж кількох років у нас збалансовані та передбачувані відносини», - сказав Орбан.

За його словами, не можна сказати, що для співпраці завжди забезпечується сприятливий клімат через міжнародну ситуацію.

«Але всі неприємні речі для того й існують, щоб ми разом могли з ними боротися. Думаю, що у нас виходить», - сказав прем'єр Угорщини.

Орбан заявив, що, незважаючи на те, що товарообіг між Угорщиною і РФ впав через введення Євросоюзом санкцій проти Росії, тенденцію вдалося повернути назад на свою користь.

«Хотів би передати велике спасибі від імені нашої країни за те, що ви є таким добрим партнером», - сказав він.

У свою чергу Путін заявив, що Угорщина є одним із ключових партнерів РФ у Європі.

«Позитивну динаміку демонструє торгово-економічний оборот: минулого року на плюс 25%, за перше півріччя цього року ще - плюс 30%. Приблизно мільярд доларів - взаємні інвестиції, і добрі, перспективні великі проекти здійснюються», - сказав він.

Під час переговорів Путін і Орбан обговорять ключові теми подальшого розвитку російсько-угорського співробітництва і низку актуальних регіональних і міжнародних питань, зокрема, ситуацію в Україні та в Сирії.

Читайте такожПрем'єр Угорщини звинуватив Європарламент у спробі "шантажувати" Будапешт

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Європейський парламент (ЄП) підтримав початок дисциплінарної процедури проти Угорщини через загрозу підриву угорським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини.

За таке рішення віддали голоси 448 депутатів ЄП, проти проголосували 197, утрималися 48 євродепутатів.

Разом з тим повідомляється, що підтримка ЄП не означає автоматичного початку процедури проти Будапешта. Тепер рішення має ухвалити Європейська рада - для результативного голосування, згідно зі статтею 7-й Договору про ЄС, за відповідне рішення мають проголосувати 80% членів Європейської Ради (4/5 від її складу), беручи до уваги голос самої Угорщини.

Підставою для голосування стала критична доповідь, яку в ЄП у квітні цього року на доручення Європарламенту представила євродепутат Юдіт Саргентіні. Вона висунула проти влади Угорщини звинувачення у відмові слідувати європейській політиці у сфері міграції, в порушенні прав меншин у країні, обмеженні свободи слова. Зі звинуваченнями виступили також представники комітетів ЄП з бюджетного контролю, з конституційних справ і прав жінок та гендерної рівності.

Дисциплінарна процедура в результаті може призвести до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС.

Під час дебатів у Європарламенті з цього питання прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що Євросоюз намагається "шантажувати" його країну, і наголосив, що Будапешт не піде на поступки.