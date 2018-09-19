"Нехай спробують": офіцер США посміявся з погроз Росії на адресу Ізраїлю

Капітан ВМС США єврейського походження заявив, що хоче подивитися на "адекватну відповідь", про яку говорять росіяни.

Після катастрофи літака Іл-20 російських ВКС Російська Федерація пообіцяла адекватні дії проти Ізраїлю, який Кремль звинуватив у цій події. Однак подібні звинувачення - абсолютно безпідставні.

Про це заявив капітан ВМС США Гаррі Табах. Він додав, що дуже хоче подивитися на "адекватну відповідь", про яку говорять росіяни, передає «Обозреватель».

Читайте такожПісля знищення Іл-20 у Сирії в Держдумі запропонували розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем і завдати по ньому удару

"Нехай вони спробують. Я б хотів подивитися, як їхні літаки, їхні знамениті С-300 і С-400 будуть знищувати ізраїльські F-35", — зіронізував капітан.

"Вони розуміють, що вони не літають проти якихось інших літаків. Навіть я, не льотчик, розумію, що вони літали знищувати наземні цілі. І коли з'явився інший літак, вони б не збили його помилково. Вони б увійшли з ним у контакт, вони б бачили, чий це літак. Ізраїльтяни - високопрофесійні льотчики", — запевнив Табах.

"І як представник цієї нації, я знаю, хто буде зрештою винен в усьому цьому путінському бандитизмі", — резюмував американський офіцер.