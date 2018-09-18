Росія пригрозила Ізраїлю "адекватною відповіддю" після знищення Іл-20 в Сирії

У Міноборони РФ заявили, що розглядають дії Ізраїлю як ворожі.

Росія звинуватила Ізраїль у катастрофі літака-розвідника Іл-20 в Сирії і пригрозила йому "адекватними відповідними діями".

Про це заявили в Міноборони РФ, передає ТАСС.

"Ми залишаємо за собою право на адекватні дії" - офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

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Він додав, що ізраїльські літаки наносили удари в районі міста Латакія і навмисно створили небезпечну ситуацію для надводних кораблів і повітряних суден, що знаходяться в цьому районі. "Бомбометання виконувалося недалеко від місця знаходження французького фрегата Auvergne і в безпосередній близькості від заходила на посадку літака Іл-20 ВКЗ Росії", - сказав Конашенков.

Відзначимо, Іл-20 є літаком радіоелектронної боротьби і розвідки.

Як повідомляв УНІАН, російський літак-розвідник Іл-20 з військовими на борту було випадково збито ракетою, випущеною сирійськими військами. Сирійські системи ППО намагалися відобразити ракетний удар Ізраїлю і одна з сирійських ракет потрапила в російський військовий літак.