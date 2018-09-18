Боєць MMA Монсон після обрання в РФ депутатом заявив про незгоду з політикою "непристойно багатого" Путіна

Спортсмен стверджує, що він не підтримує "Єдину Росію", незважаючи на те, що був обраний за її списком.

Джефф Монсон, американський боєць в стилі змішаних єдиноборств, 9 вересня став депутатом в Красногорську.

Як пише Инопресса з посиланням на The Times, Монсон, який закінчив магістратуру з психології і працював дитячим психологом до того, як зайнятися боями в MMA, запевняє, що його прихід в політику - продуманий крок, який, як він сподівається, дасть йому можливість для допомоги російським дітям, які потребують підтримки, в тому числі для відкриття шкіл бойових мистецтв по всій країні.

Читайте такожСігал, Монсон і Депардьє: The Times розповіла, як Путін використовує західних зірок

«Терпіти не можу, коли мене називають "корисний дурень" і типу того. Я людина розумна, я прекрасно знаю, що відбувається. Звичайно, Кремль мене використовує або намагається використовувати. Але я не тримаю язик за зубами. Я кажу те, що думаю, навіть якщо це не обходиться без наслідків», – стверджує новоспечений російський депутат.

"Путін непристойно багатий порівняно з тим, яку зарплату він повинен одержувати в якості президента Росії. Як він отримав це багатство? Може бути, запустив руки в якісь...", – сказав Монсон, додавши: "Послухайте, не треба бути Ейнштейном, щоб додуматися, що Росія - це олігархія. Думаю, Путін отримав своє багатство завдяки своїм зв'язкам з олігархами".

Спортсмен стверджує, що він не підтримує "Єдину Росію". «Так, мене вибрали за її списком, але я незалежний депутат. Я не сходжуся у поглядах з Путіним у його політичній платформі. І крапка. Думаю, він хоче Росії всього найкращого, але він хоче прийти до цього не таким шляхом, яким би я пішов", – сказав боєць.

При цьому видання уточнює, що Монсон - прихильник зовнішньої політики Путіна, у тому числі військових кампаній в Сирії і агресії в Україні, мета яких, за його словами, - «протидія гегемонії США».