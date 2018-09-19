Петросян помолодшав після розриву зі Степаненко - шанувальники не впізнають гумориста (фото)

Євген Ваганович не дає жодних коментарів пресі, підтримуючи в соцмережах імідж людини, задоволеної життям.

Євгенія Петросян не сумує, незважаючи на шлюборозлучний процес. Артист відзначив день народження.

Гуморист переживає не кращі часи. За розлученням Петросяна і його дружини Олени Степаненко стежать тисячі шанувальників.

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Євген Ваганович не дає жодних коментарів пресі, підтримуючи в соцмережах імідж людини, задоволеної життям. 16 вересня артистові виповнилося 73 роки — з цього приводу поділився телеведучий чорно-білою фотографією з дитинства і свіжим знімком, пише teleprogramma.pro. Фолловери Петросяна відзначили, що він змінив імідж і став виглядати молодше.

«Перший раз бачу Е. Ваганича таким, Вам дуже йде щетина!», «Вам йде новий імідж! Молодіє на очах», «Так здорово, що не виносьте сміття з хати! І виглядаєте супер! Ну які 73 роки?!», «Ви помолодшали з щетиною! Спробуйте відпустити бороду — Вам піде!» — пишуть вражені шанувальники.