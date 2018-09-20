В Австралії акули протягом доби двічі атакували людей (відео)

Наразі обидві потерпілі лишаються в критичному стані в лікарні.

Поблизу австралійських островів Вайтсанді акули протягом доби двічі атакували людей.

Як ідеться в сюжеті ТСН, в одній гавані хижа рибина спочатку накинулася на 46-річну жінку.

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Австралійка відпочивала на яхті, вирішила поплавати, і в воді на неї напала акула. Хижачка пошкодила стегно жінки, її вдалося врятувати екіпажу яхти. На сусідньому судні знайшли лікаря, який зупиняв кровотечу до прибуття гелікоптера з рятувальниками.

У цьому ж районі акула накинулися ще й на 12-річну дівчинку. Вона дістала серйозну травму ноги та втратила багато крові. Наразі обидві потерпілі лишаються в критичному стані в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, в американському штаті Массачусетс акула напала на людину, від отриманих травм чоловік загинув.