У штаті Массачусетс вперше за 80 років акула вбила людину

Інцидент стався в містечку Велфі на одному з пляжів міста.

В американському штаті Массачусетс акула напала на людину, від отриманих травм чоловік загинув, повідомляє ВВС.

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Інцидент стався вчора в місті Велфі на одному з пляжів міста. 20-річний чоловік займався серфінгом, коли його атакувала акула.

Відзначається, що рятувальники витягли його з води, але пізніше в лікарні чоловік помер від отриманих поранень.

Влада міста закрила щонайменше на добу всі пляжі.

Підкреслюється, що останній смертельний напад акули на людину в штаті Массачусетс було зафіксовано в 1936 році.

Крім того, в серпні цього року неподалік Велфліту (штат Небраска) акула також напала на чоловіка, однак він вижив. 61-річний чоловік отримав ушкодження ніг і досі лікується.