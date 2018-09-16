У штаті Массачусетс вперше за 80 років акула вбила людину
18:12, 16 вересня 2018Світ
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Інцидент стався в містечку Велфі на одному з пляжів міста.
У США акула напала на людину, від отриманих травм чоловік помер / flickr.com George Probst
В американському штаті Массачусетс акула напала на людину, від отриманих травм чоловік загинув, повідомляє ВВС.
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Інцидент стався вчора в місті Велфі на одному з пляжів міста. 20-річний чоловік займався серфінгом, коли його атакувала акула.
Відзначається, що рятувальники витягли його з води, але пізніше в лікарні чоловік помер від отриманих поранень.
Влада міста закрила щонайменше на добу всі пляжі.
Підкреслюється, що останній смертельний напад акули на людину в штаті Массачусетс було зафіксовано в 1936 році.
Крім того, в серпні цього року неподалік Велфліту (штат Небраска) акула також напала на чоловіка, однак він вижив. 61-річний чоловік отримав ушкодження ніг і досі лікується.
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