Займалася жертвопринесеннями і вбила кошеня: Бейонсе звинуватили в чаклунстві

В матеріалах справи, отриманих виданням The Blast, сказано, що Бейонсе використовувала проти своїх колег заклинання чорної магії.

Поки 37-річна Бейонсе колесить своїм новим гастрольним туром, колишня співробітниця команди співачки вирішила висунути проти неї досить гучне звинувачення. Кімберлі Томпсон, яка пропрацювала у зірки барабанщицею цілих сім років, подав на співачку до суду.

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В матеріалах справи, отриманих виданням The Blast, сказано, що Бейонсе використовувала проти своїх колег заклинання чорної магії. Кімберлі стверджує, що дружина репера Джей-Зі за допомогою чаклунства контролювала роботу та фінанси своїх співробітників. За словами Томпсон, деякі заклинання співачки навіть носили сексуальний характер, пише Spletnik.

І це ще не найстрашніше в матеріалах цієї справи. Кімберлі також стверджує, що Бейонсе займалася жертвопринесеннями і вбила її кошеня.

Томпсон переконана, що на ній як і раніше лежить страшне прокляття, яке наклала на неї співачка. Кімберлі була досить категорична і просила видати заборонний наказ щодо Бейонсе, однак суд відхилив позов барабанщиці проти співачки.

Сама ж Бейонсе утримується від коментарів на цю тему.