Засновнику Wikileaks хотіли дати роботу у посольстві Еквадору в Росії - ЗМІ

Цей план не вдалося реалізувати через дії Великобританії.

У 2017 році Еквадор мав намір надати Джуліану Ассанджу, засновнику порталу Wikileaks, дипломатичний пост в Росії. Однак був змушений відмовитися від цієї ідеї через опір Великобританії.

Як повідомляє "Голос америки" з посиланням на Reuters, президент Еквадору Ленін Моренно вступив в контакт з Росією, щоб вирішити ситуацію з Ассанджем, який до того часу протягом шести років знаходився в еквадорському посольстві в Лондоні, рятуючись від арешту.

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19 грудня 2017 року Еквадор погодився надати Ассанжу пост в своєму посольстві в Москві. Однак 21 грудня Великобританія сповістила Еквадор, що не надасть Ассанжу привілеїв та імунітету, якими володіють дипломати відповідно до Віденської конвенції – тобто, Ассандж не отримав можливості залишити територію посольства Еквадору в Лондоні. Після цього Еквадор відмовився від цього плану.

Британська газета The Guardian повідомила, що російські дипломати в Лондоні намагалися допомогти Ассанджу втекти з Великобританії, ця операція планувалася на переддень Різдва 2017 року. Посольство РФ в Лондоні розповсюдило заяву, в якій спростувало цю інформацію.

Розвідка США в 2017 році заявила, що Росія використовувала WikiLeaks для публікації викраденого електронного листування штабу Демократичної партії, для того, щоб нанести удар по репутації кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.

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Довідка УНІАН. Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів.

У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили його в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні, і звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.

У 2012 році британський суд постановив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не покидав його територію протягом останніх шести років.

Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію WikiLeaks секретних документів.