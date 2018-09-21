Росія готувала таємну втечу засновника WikiLeaks з Британії - ЗМІ

Від плану втечі зрештою відмовились, оскільки знайшли його занадто ризикованим.

У 2017 році російські дипломати вели таємні переговори з близьким оточенням засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в Лондоні з метою допомогти йому втекти з Великої Британії до РФ.

Про це пише The Guardian із посиланням на свої джерела, передає Українська правда.

За інформацією британського видання, росіяни хотіли таємно вивезти засновника WikiLeaks з еквадорського посольства в Лондоні на дипломатичному авто і доставити до іншої країни.

Багато джерел сказали, що пунктом призначення мала бути Росія, де Ассанжу не загрожувала б екстрадиція до США, адже там він "ключова фігура" у кримінальній справі щодо спроб Москви вплинути на результати виборів американського президента.

Як дізналося видання, операція була запланована на Різдво 2017 року. Засновнику WikiLeaks мали видати документи, що Еквадор надає йому політичний притулок, і забрати з посольства на дипломатичній машині. Окрім прямування до РФ, також розглядалася можливість відправити Ассанжа до Еквадора.

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Проте, зазначає The Guardian, від плану втечі зрештою відмовились, оскільки знайшли його занадто ризикованим. Операцію скасували буквально за лічені дні до Різдва.

Джерела не кажуть, у чому полягає причина, але вважають, що це пов’язано з відмовою Британії надати Ассанжу дипломатичний захист.

Довідка. Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів.

У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і згвалтуванні та звернулися до Великої Британії з вимогою про екстрадицію.

У 2012 році британський суд ухвалив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не залишав його територію протягом останніх шести років.

Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію в WikiLeaks секретних документів.