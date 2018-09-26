Акторка Галина Польських потрапила до лікарні: на її рахунку понад 150 ролей

Відзначається, що точний діагноз Польських поки невідомий. Лікарі вирішили провести повне обстеження актриси. Вона залишиться в лікарні на кілька днів.

Російська акторка Галина Польських госпіталізована зі скаргами на болі в області серця. Про це повідомляють РосЗМІ.

Відзначається, що точний діагноз Польських поки невідомий. Лікарі вирішили провести повне обстеження актриси. Вона залишиться в лікарні на кілька днів.

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78-річна Галина Польських знялася більш ніж в 150 фільмах. Серед найбільш відомих її робіт: «Вірність», «Журналіст», «Тіні зникають опівдні», «Батьки і діди», «Білі роси», «Фронт без флангів», «За сімейними обставинами», «За сірниками» і «Людина з бульвару Капуцинів». Крім цього, вона знялася в серіалах «Полуничка», «Ранетки» та «Моя прекрасна няня».

20 серпня Польських була госпіталізована в Підмосков'ї після укусу оси. У неї почалася сильна алергічна реакція, яка проявилася в проблемах із диханням, висипу і слабкості.