этот материал доступен на русском

Пентагон виводить частину протиракетних комплексів з Близького Сходу - ЗМІ

17:15, 26 вересня 2018
Світ
1045 0
Пентагон \ REUTERS

Читайте такожПентагон має намір наносити «профілактичні» кіберудари - CNN

Про це повідомила газета Wall Street Journal, посилаючись на представників американського військового відомства, передає Голос Америки. Пентагон почне вивід ракетних систем в жовтні, йдеться у публікації.

Чотири протиракетних комплекси Patriot будуть виведені з Йорданії, Кувейту і Бахрейну, повідомляє видання, зазначаючи, що ця реорганізація вказує на зміщення фокусу уваги з багаторічних конфліктів на Близькому Сході і в Афганістані.

В даний час військові зосереджені на напружених відносинах з Китаєм і Росією, пише газета, посилаючись на високопоставлених військових чиновників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Пентагон#Близький Схід#ПЗРК