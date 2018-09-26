Пентагон виводить частину протиракетних комплексів з Близького Сходу - ЗМІ

Передислокація комплексів Patriot вказує на зміщення пріоритетів американських військових.

США виведуть частину зенітних і протиракетних комплексів з Близького Сходу.

Читайте такожПентагон має намір наносити «профілактичні» кіберудари - CNN

Про це повідомила газета Wall Street Journal, посилаючись на представників американського військового відомства, передає Голос Америки. Пентагон почне вивід ракетних систем в жовтні, йдеться у публікації.

Чотири протиракетних комплекси Patriot будуть виведені з Йорданії, Кувейту і Бахрейну, повідомляє видання, зазначаючи, що ця реорганізація вказує на зміщення фокусу уваги з багаторічних конфліктів на Близькому Сході і в Афганістані.

В даний час військові зосереджені на напружених відносинах з Китаєм і Росією, пише газета, посилаючись на високопоставлених військових чиновників.