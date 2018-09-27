Wall Street Journal: США перегруповують свої ракети Patriot і націлюють їх на Росію

Пентагон, схоже, бачить в Тегерані меншу загрозу, ніж в Москві.

Виведення деяких ракетних систем США з Близького Сходу розпочнеться в жовтні. Таким чином, американські союзники у регіоні залишаться з меншим захистом на тлі того, як Білий дім загострює свою риторику про загрозу з боку Ірану.

Однак, як пише Wall Street Journal, міністр оборони Джим Меттіс вирішив вивести чотири батареї Patriot з Йорданії, Кувейту і Бахрейну наступного місяця, щоб перегрупувати сили для зміцнення протистояння проти загроз з боку Росії і Китаю.

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Про це виданню сказали кілька американських військових високого рангу. Переміщення ракет, про яке раніше не повідомлялося, стане найбільш яскравим сигналом про те, що Пентагон тепер зосереджений на Росії і Китаї, відходячи від довготривалих конфліктів на Близькому Сході і в Афганістані. Співрозмовники розповіли Wall Street Journal, що дві батареї Patriot з Кувейту і по одній з Бахрейну і Йорданії зараз вимкнені і чекають на передислокацію на територію США. Планів про їхнє оновлення поки немає.

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Видання зауважує, що деякі американські системи Patriot все ж залишаться на Близькому Сході. Але виведення чотирьох батарей стане суттєвим ослабленням можливостей в регіоні. Американські ракети розроблені в першу чергу для протиракетної оборони. Але вони можуть бути використані для наступальних операцій, якщо буде потрібно захистити не лише військові бази і об’єкти на території США, а й в країнах-союзниках.