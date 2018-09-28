У Британії встановили особу третього учасника отруєння Скрипалів - The Telegraph

Видання зазначає, що працівник російської спецслужби приїхав в Солсбері до того, як "Петров" і "Боширов" привезли "Новачок".

Британські спецслужби та відділ поліції по боротьбі з тероризмом встановили особу третього учасника операції по отруєнню екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як повідомляє The Telegraph, цей чоловік також був агентом ГРУ і провів розвідку на місці перед отруєнням Скрипалів.

Видання зазначає, що працівник російської спецслужби приїхав до Солсбері до того, як інші учасники замаху привезли у Велику Британії нервово-паралітичну речовину «Новачок».

Отримані дані він передав співробітниками ГРУ "Руслану Боширову" і "Олександру Петрову". Третій учасник замаху, за інформацією видання, міг повідомити колегам деталі розташування будинку Скрипаля і розповісти, якими саме дверима той користується для входу і виходу.

Видання стверджує, що слідчі знають ім'я третього підозрюваного, проте воно поки тримається в секреті.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджені висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

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Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Журналісти Bellingcat і the Insider визначили, що "Руслан Боширов" - не справжнє ім'я. Під ним ховається підполковник ГРУ Анатолій Чепіга. Журналісти також дізналися, що Чепіга отримав звання "Герой Росії" за участь у Чеченській війні та якійсь "миротворчій місії" в 2014 році, під якою, ймовірно, мається на увазі вторгнення на Донбас. Також повідомляється, що «Олександр Петров» - теж підставна особа, проте його справжнє ім'я поки дізнатися не вдалося.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї підтримала висновки Британії, що таку саму хімічну нервово-паралітичну речовину було застосовано при отруєнні Дони Стерджесс і Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.