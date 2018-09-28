Держдеп звинуватив Росію у спробі ускладнити життя усім американцям

У США прогнозують, що Кремль планує повторити своє втручання на проміжних виборах у Конгрес у листопаді.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Кремль у спробах "ускладнити життя усім американцям" перед виборами у Конгрес та місцевих органів влади, які пройдуть у листопаді.

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Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії CBS, передає "Голос Америки". Помпео нагадав про висновки розвідки США про те, що РФ втручалася в американські президентські вибори-2016.

У США прогнозують, що Кремль планує повторити своє втручання на проміжних виборах у Конгрес у листопаді.

Відповідаючи на питання про наміри Кремля, Помпео підкреслив: "Не маю сумнівів, що РФ докладає всіх зусиль, щоб ускладнити життя усім американцям". "Це продовжується десятиліттями, тому американський народ має знати, що уряд США активно працює над тим, щоб РФ, Китай, Іран та Північна Корея, всі ті, в кого є злі наміри по відношенню до Америки, не мали можливості суттєво втручатись в американські вибори", - зазначив він. "Ми старанно працюємо над цим, і я впевнений, що ми зможемо цього досягти", - зауважив держсекретар.

Відповідаючи на питання, чи впевнена адміністрація Трампа в безпеці виборів у листопаді, Помпео сказав недвозначно: "Так… В ньому немає жодних сумнівів".

У відповідь на питання, чи будуть США жорстко протидіяти РФ, політик наголосив: "Безперечно. Діюча адміністрація протидіє Росії сильніше, ніж будь-яка інша адміністрація з часів "холодної війни".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє застосування санкцій проти іноземців, які беруть участь у втручанні в американські вибори.

У США планують витратити $380 млн на безпеку виборів у Конгрес.