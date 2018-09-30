Очікується, що у референдумі візьмуть участь понад 1,8 млн громадян.

У Македонії проходить референдум про перейменування країни на Республіку Північна Македонія, яке необхідне для вступу в НАТО та ЄС.

Про це повідомляє видання Portalb.mk.

Зазначається, що в ході референдуму громадяни Македонії будуть відповідати на питання: «Ви за вступ в НАТО і ЄС, прийнявши угоду з Грецією».

Очікується, що у референдумі візьмуть участь понад 1,8 млн громадян.

Виборчі дільниці будуть відкриті до 19:00 за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту.

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Довідка УНІАН. Суперечка між Скоп’є та Афінами почалась у 1991 році, коли Македонія мирно відійшла від Югославії, оголосивши свою незалежність під назвою Республіка Македонія.

Греція висловила заперечення проти назви Македонія, побоюючись територіальних претензій до її однойменного регіону.

Через заперечення Греції Македонія була прийнята до ООН з попередньою назвою – колишня Югославська Республіка Македонія.

Греція, член ЄС та НАТО, посилалася на суперечку, щоб застосувати вето на пропозицію Македонії приєднатися до обох організацій.