У Європарламенті вимагають вибачень від голови МЗС Великобританії за порівняння ЄС із Радянським Союзом

Заява глави британського МЗС Джеремі Ханта, який порівняв ЄС і Радянський Союз, викликала різку критику в Європейському парламенті.

Депутати Європейського парламенту закликали міністра закордонних справ Великобританії Джеремі Ханта принести публічні вибачення за порівняння Євросоюзу з СРСР.

"Пан Хант, я вважаю, що ви повинні вибачитися", - заявив голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) у вівторок, 2 жовтня, в Страсбурзі, пише DW.

"Він образив не наc, а мільйони звичайних громадян", - вважає уповноважений Європарламенту по "Брекзиту" і лідер "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE) Гі Верхофстадт. Один з лідерів "зелених" в Європарламенті Філіп Ламбер нагадав британському міністрові, що в 1973 році Лондон ніхто не змушував вступати в Європейське співтовариство. "Сполучене Королівство прийняло вільне рішення про приєднання до ЄС", - заявив він.

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Між тим прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей дистанціювалася від заяви члена свого кабінету про паралелі між ЄС і СРСР. "Ці два утворення не можна порівнювати", - заявила вона в ефірі BBC.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи 30 вересня на з'їзді Консервативної партії в Бірмінгемі, Хант заявив, що Брюссель повинен винести уроки з історії Радянського Союзу.

"Якщо ви перетворите ЄС у в'язницю, то бажання вийти звідти буде не зникати, а зростати", - зазначив він.