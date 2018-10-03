"Будьте уважні": американців перед виборами попередили про російську пропаганду у США

Раніше американська розвідка дійшла висновку, що державні ЗМІ Росії були частиною кампанії втручання РФ у політичні процеси у США у 2016-му році.

Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен закликала громадськість США бути уважними при споживанні інформації, яку надають російські державні ЗМІ RT та Sputnik, які здійснюють мовлення на території США.

Читайте такожНімеччина зіткнулася з російською "гібридною війною" в Литві - Меркель

Як передає Голос Америки з посиланням на видання The Washington Times, таку позицію урядовець озвучила у Вашингтоні у ході саміту з кібербезпеки.

"Я закликаю усіх, якщо ви щось читаєте... і опиняєтесь на RT та Sputnik, будьте уважні. Я маю на увазі, що це спонсоровані державою новинні організації. Вони не незалежні", - сказала Кірстен.

Як відомо, раніше американська розвідка дійшла висновку, що державні ЗМІ Росії були частиною кампанії втручання Росії у політичні процеси у США у 2016-му році з метою сприяти обранню Дональда Трампа.