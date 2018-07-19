"Вони знову зроблять це": у США готуються до масштабного втручання РФ у вибори до Конгресу

Кірстен Нільсен заявила, що немає сумнівів у тому, що Росія намагалася втрутитися у президентські вибори у 2016 році.

Секретар департаменту національної безпеки Сполучених Штатів (міністр внутрішніх справ) Кірстен Нільсен вважає, що США мають приготуватися до більшого втручання РФ у вибори в усіх штатах.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Нільсен сказала, що США повинні бути готовими до спроб Росії втрутитися у цьогорічні вибори до Конгресу в усіх 50 штатах.

"Я не думаю, що все ще виникає питання у розвідувальній спільноті чи в департаменті національної безпеки, що росіяни намагалися проникати або втручатися у нашу виборчу систему", - заявила Нільсен.

"Я не думаю, що існує якийсь сумнів у тому, що вони це робили, і я думаю, що ми усі маємо бути готовими, враховуючи потенціал і волю, - вони знову зроблять це", - наголосила міністр.

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Щодо оцінки розвідувальної спільноти США, яка вважає, що президент РФ Володимир Путін спрямовував кампанію з втручання у вибори з користю для Дональда Трампа, Нільсен зазначила: "Я не бачила жодних доказів, що спроби з втручання у наші вибори полягали у тому, щоб принести користь конкретній політичній стороні".

"Я думаю, те, що ми бачили щодо іноземного впливу, полягає у тому, що вони намагалися втрутитися і спричинили хаос для обох сторін, - додала міністр.

На її думку, "загальна мета полягала у тому, щоб тільки спричинити розбрат".

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Путін і Трамп провели переговори у президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції президент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

Виступ Трампа викликав шквал критики з боку демократів і республіканців. Після повернення до США він сказав, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США у 2016 році. Президент зазначив, що переглядав стенограму та відео свого виступу і «усвідомив, що існує потреба дещо прояснити» щодо його зауважень про російське втручання у вибори в США у 2016 році.

«У ключовому реченні мого виступу я сказав (стосовно Росії - УНІАН) фразу «була б» замість «не була б», - заявив Трамп і додав: «Речення мало звучати так: «Я не бачу жодних причин, чому це не була б Росія». Своєрідне подвійне заперечення».

Пізніше Трамп визнав, що Путін відповідальний за втручання у президентські вибори в США у 2016 році.