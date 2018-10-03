Трампу надіслали конверт з високотоксичною речовиною
10:51, 03 жовтня 2018Світ
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У Білий дім посилка так і не дійшла: її встигла перехопити секретна служба.
Дональд Трамп / REUTERS
Президенту США Дональду Трампу надіслали конверт з високотоксичною речовиною.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У Білий дім посилка так і не дійшла: її встигла перехопити секретна служба. За даними американського телеканалу CNN, всередині могла бути високотоксична речовина - рицин. Малі дози цього токсину викликають нудоту і внутрішню кровотечу і здатні вбити людину.
Трампу прислали конверт з високотоксичною речовиною
Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони США повідомило у вівторок про введення карантинного режиму у поштовому відділенні Пентагону у Вашингтоні. Це сталося після того, як у Пентагон було надіслано кілька конвертів, в яких, ймовірно, знаходилося токсична речовина рицин.
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