У Білий дім посилка так і не дійшла: її встигла перехопити секретна служба.

Президенту США Дональду Трампу надіслали конверт з високотоксичною речовиною.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Білий дім посилка так і не дійшла: її встигла перехопити секретна служба. За даними американського телеканалу CNN, всередині могла бути високотоксична речовина - рицин. Малі дози цього токсину викликають нудоту і внутрішню кровотечу і здатні вбити людину.

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони США повідомило у вівторок про введення карантинного режиму у поштовому відділенні Пентагону у Вашингтоні. Це сталося після того, як у Пентагон було надіслано кілька конвертів, в яких, ймовірно, знаходилося токсична речовина рицин.