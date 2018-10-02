В Пентагон поштою надіслали два листи з отруйною речовиною

Рицин – одна з найнебезпечніших отрут рослинного походження.

Міністерство оборони США повідомило у вівторок про введення карантинного режиму у поштовому відділенні Пентагону у Вашингтоні.

Це сталося після того, як у Пентагон було надіслано кілька конвертів, в яких, імовірно, знаходилася токсична речовина рицин, передає Голос Америки.

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У заяві Пентагону йдеться, що ФБР займається аналізом вмісту конвертів, перший з яких надійшов до поштового відділення Міноборони у понеділок, 1 жовтня. У відомстві відмовилися від подальших коментарів.

Нагадаємо, що рицин – одна з найнебезпечніших отрут рослинного походження.

Як повідомляв УНІАН раніше, федеральний прокурор Німеччини Петер Франк попередив про небезпеку терористичних нападів з використанням біологічної зброї.