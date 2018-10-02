В Пентагон поштою надіслали два листи з отруйною речовиною
22:36, 02 жовтня 2018Світ
330 0
Рицин – одна з найнебезпечніших отрут рослинного походження.
Ілюстрація / REUTERS
Міністерство оборони США повідомило у вівторок про введення карантинного режиму у поштовому відділенні Пентагону у Вашингтоні.
Це сталося після того, як у Пентагон було надіслано кілька конвертів, в яких, імовірно, знаходилася токсична речовина рицин, передає Голос Америки.
Читайте такожОтруйна тактика Росії - Forbes
У заяві Пентагону йдеться, що ФБР займається аналізом вмісту конвертів, перший з яких надійшов до поштового відділення Міноборони у понеділок, 1 жовтня. У відомстві відмовилися від подальших коментарів.
Нагадаємо, що рицин – одна з найнебезпечніших отрут рослинного походження.
Як повідомляв УНІАН раніше, федеральний прокурор Німеччини Петер Франк попередив про небезпеку терористичних нападів з використанням біологічної зброї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter