У Мінську закон про продаж алкоголю вночі скасували через добу після затвердження (відео)
11:26, 03 жовтня 2018Світ
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На думку президента Лукашенка, побороти пияцтво у такий спосіб не вийде.
Ілюстрація / REUTERS
У Мінську заборона на продаж алкоголю у нічний час протрималася лише добу.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ про скасування щойно запроваджених обмежень, йдеться у сюжеті ТСН.
На думку Лукашенка, побороти пияцтво у такий спосіб не вийде. Якщо алкоголь не продавати вночі, зацікавлені споживачі придбають його деінде. Це призведе до розквіту тіньового ринку та кримінальної сфери.
У Мінську відмінили заборону на продаж алкоголю в нічний час через добу після затвердження
Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на території Києва Київрада знову заборонила продаж алкогольних напоїв у магазинах та МАФах в нічний час, а саме починаючи з 23.00 до 10.00 ранку.
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