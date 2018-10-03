У Мінську закон про продаж алкоголю вночі скасували через добу після затвердження (відео)

На думку президента Лукашенка, побороти пияцтво у такий спосіб не вийде.

У Мінську заборона на продаж алкоголю у нічний час протрималася лише добу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ про скасування щойно запроваджених обмежень, йдеться у сюжеті ТСН.

На думку Лукашенка, побороти пияцтво у такий спосіб не вийде. Якщо алкоголь не продавати вночі, зацікавлені споживачі придбають його деінде. Це призведе до розквіту тіньового ринку та кримінальної сфери.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на території Києва Київрада знову заборонила продаж алкогольних напоїв у магазинах та МАФах в нічний час, а саме починаючи з 23.00 до 10.00 ранку.