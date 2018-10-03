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У Мінську закон про продаж алкоголю вночі скасували через добу після затвердження (відео)

11:26, 03 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ про скасування щойно запроваджених обмежень, йдеться у сюжеті ТСН.

На думку Лукашенка, побороти пияцтво у такий спосіб не вийде. Якщо алкоголь не продавати вночі, зацікавлені споживачі придбають його деінде. Це призведе до розквіту тіньового ринку та кримінальної сфери.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на території Києва Київрада знову заборонила продаж алкогольних напоїв у магазинах та МАФах в нічний час, а саме починаючи з 23.00 до 10.00 ранку.

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Теги: #Мінськ#Білорусь#алкоголь#заборона на продаж алкоголю вночі