Вірменія стала членом Євразійського економічного союзу

Як передає ТАРС, до кінця 2015 року, доки не закінчиться термін повноважень, на який були призначені діючі члени Євразійської економічної комісії (ЄЕК), Вірменія буде представлена в колегії ЄЕК трьома членами, що володіють одним голосом, без закріплення за ними сфер відання.

Частка Вірменії в розподілі митних зборів, одержаних від ввезення товарів на територію ЄАЕС, становитиме 1,13%. Одночасно частка Білорусі скорочується з 4,7% до 4,65%; Казахстану - з 7,3% до 7,25%, Росії знижується з 88% до 86,97%.

У сфері послуг Вірменія приєднується до домовленостей членів ЄАЕС на загальних підставах, а у сфері торгівлі товарами передбачено поступовий (до 2022 року) перехід до єдиного митного тарифу ЄАЕС.

До 2022 року Вірменія зможе застосовувати відмінні від ставок ЄАЕС митні збори на низку товарів, зокрема на м`ясо і м`ясні продукти. До 2020 року для республіки діятиме окремий тариф на деякі види молочної продукції, яйця, мед, до 2019 року - на деякі види фруктів і горіхів.

Читайте такожПрезидент Білорусі поставив завдання знизити залежність від РосіїКрім того, Вірменія застосовуватиме нульові митні ставки на бензин до 2018 року, а на ставки єдиного митного тарифу перейде у 2020 році. За таким самим принципом регулюватиметься рівень митних зборів на деякі види продукції органічної і неорганічної хімії, фармацевтичної продукції, добрив, фарби, побутової хімії, шкіри, виробів з пластика і гуми (зокрема на автошини).

У зв`язку з приєднанням до Євразійського економічного союзу Вірменія почне переговори з членами Світової організації торгівлі про зміну своїх зобов`язань у рамках СОТ. Нинішні зобов`язання Вірменії у рамках СОТ не розповсюджуються на інші держави-члени ЄАЕС.

Як повідомлялося, Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану почав діяльність у 2011 році (спільне адміністрування зовнішньої торгівлі і єдині експортно-імпортні ставки). З січня 2012 року набули чинності базові угоди, що формують Єдиний економічний простір (забезпечення свободи руху послуг, капіталу, робочої сили і проведення узгодженої економічної політики). З лютого 2012 року функціонує керівний орган МС і ЄЕП - Євразійська економічна комісія.

9 травня 2015 року до ЄАЕС має намір вступити Киргизстан.