Киргизія визначилась із датою вступу до ЄАЕС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв повідомив на спільній прес-конференції в Москві з президентами РФ, Казахстану, Вірменії та Білорусі за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради.

"Щойно ми підписали Договір про приєднання Киргизстану до Договору про Євразійський економічний союз", - сказав Атамбаєв.

За його словами, в документі визначено єдиний митний тариф, строки набрання договором чинності, дати застосування єдиного митного тарифу і скасування митного контролю на киргизько-казахстанському кордоні.

"Сподіваюся, що Киргизстан вже до 9 травня наступного року, до ювілею Перемоги, буде рівноцінним учасником Євразійського економічного союзу", - сказав він.

Як повідомлялося, Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану почав роботу в 2011 році (загальне адміністрування зовнішньої торгівлі й єдині експортно-імпортні ставки). З січня 2012 року набрали чинності базові угоди, що формують Єдиний економічний простір (забезпечення свободи руху послуг, капіталу, робочої сили та проведення узгодженої економічної політики). З лютого 2012 року функціонує керівний орган МС і ЄЕП - Євразійська економічна комісія.

Читайте такожЛукашенко у Москві: "Ми сюди не приїхали з простягнутою рукою" Договір про Євразійський економічний союз був підписаноий президентами Росії, Білорусі й Казахстану 29 травня 2014 р. в Астані. На початку жовтня ц.р. державами «трійки» завершено процедуру ратифікації договору.

22 грудня в прес-релізі до засідання Вищої Євразійської економічної ради наголошувалося, що Вірменія стане повноправним членом Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі й Казахстану з 2 січня 2015 року, Киргизія не раніше 1 травня 2015 року.