Виривали волосся, били струмом і душили: у Німеччині засудили пару за звірячі тортури та вбивства жінок

Протягом багатьох років пара заманювала жінок до себе додому через оголошення про знайомство в газетах, а потім катувала їх.

У Німеччині суд виніс вирок парі, яка катувала і вбила двох жінок у себе вдома. Про це повідомляє ВВС.

49-річна Анжеліка Вагенер отримала 13 років в'язниці, її 48-річний колишній чоловік Вілфрід Вагенер засуджений до 11 років у психіатричному відділенні.

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Після того, як судді винесли вирок, Анжеліка усміхнулася і обняла свого адвоката, повідомляє Bild.

Протягом багатьох років пара заманювала жінок до себе додому через оголошення про знайомство в газетах, а потім катувала їх. Їхній будинок називали "будинок жахів". Жертв били, душили, били струмом, обливали перцевим аерозолем і виривали їм волосся. Від катувань померли дві жінки, пише ТСН.

На суді Анжеліка Вагенер розповіла, що труп однієї з жінок вони розчленували, заморозили, а потім спалили й розвіяли попіл.

Їхні злочини розкрилися в 2016 році. Пара повертала додому одну зі своїх жертв, яку вони жорстоко побили. Проте дорогою у них зламалася машина, їм довелося викликати для жінки швидку, оскільки навколо були люди. Від травм жінка загинула в лікарні, а пару заарештували.