Виривали волосся, били струмом і душили: у Німеччині засудили пару за звірячі тортури та вбивства жінок
У Німеччині суд виніс вирок парі, яка катувала і вбила двох жінок у себе вдома. Про це повідомляє ВВС.
49-річна Анжеліка Вагенер отримала 13 років в'язниці, її 48-річний колишній чоловік Вілфрід Вагенер засуджений до 11 років у психіатричному відділенні.
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Після того, як судді винесли вирок, Анжеліка усміхнулася і обняла свого адвоката, повідомляє Bild.
Протягом багатьох років пара заманювала жінок до себе додому через оголошення про знайомство в газетах, а потім катувала їх. Їхній будинок називали "будинок жахів". Жертв били, душили, били струмом, обливали перцевим аерозолем і виривали їм волосся. Від катувань померли дві жінки, пише ТСН.
На суді Анжеліка Вагенер розповіла, що труп однієї з жінок вони розчленували, заморозили, а потім спалили й розвіяли попіл.
Їхні злочини розкрилися в 2016 році. Пара повертала додому одну зі своїх жертв, яку вони жорстоко побили. Проте дорогою у них зламалася машина, їм довелося викликати для жінки швидку, оскільки навколо були люди. Від травм жінка загинула в лікарні, а пару заарештували.