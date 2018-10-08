У Румунії провалився референдум противників одностатевих шлюбів

Референдум в Румунії щодо зміни визначення шлюбу з нейтрального на більш консервативне не здобув достатньої кількості уваги виборців, щоб його результати могли на щось вплинути.

Дводенний референдум у Румунії щодо встановлення визначення шлюбу як союзу між "чоловіком та жінкою" в основному законі країни закінчився ввечері у неділю, 7 жовтня.

Явка під час ініційованого противниками одностатевих шлюбів волевиявлення, за даними національного виборчого бюро Румунії, склала лише 20,4 відсотка, повідомляє DW.

При цьому мінімальна явка для набуття результатом чинності становить 30 відсотків.

Таким чином, цей референдум не вплине на визначення шлюбу в Румунії, тому шлях до можливої подальшої легалізації одностатевих шлюбів в країні залишається відкритим.

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Нагадаємо, що метою референдуму, скликаного за ініціативою консервативного руху "Коаліція за родину", було змінити гендерно нейтральне визначення шлюбу як союзу "подружжя" на союз "чоловіка і жінки" в румунській конституції, що ускладнило би надалі запровадження в країні тієї чи іншої форми одностатевих партнерств, які нині ніяк не закріплені на законодавчому рівні.

Остаточні результати референдуму очікуються у понеділок, 8 жовтня. Румунія декриміналізувала гомосексуальність у 2001 році.