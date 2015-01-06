США пригрозили Росії новими санкціями
22:31, 06 січня 2015Світ
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Адміністрація США вважає, що Росія не виконує свої зобов'язання стосовно України.
Вашингтон хоче бачити з боку Москви припинення допомоги сепаратистам / joinfo.ua
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника адміністрації президента США Джоша Ернеста.
«Чим довше Росія буде відмовлятися виконувати свої зобов'язання, тим більший ризик, що вона зіткнеться з новими санкціями», - підкреслив Ернест.
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Серед основних дій, які Вашингтон хоче бачити з боку Москви, Ернест назвав "припинення військової допомоги сепаратистам".
Ернест підкреслив, що в разі виконання росіянами зобов'язань президент Обама готовий розпочати роботу зі згортання режиму санкції.
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