До охопленої протестами Інгушетії стягуються російські війська – координатор ІС
У разі загострення ситуації на Кавказі російській владі стане не до дій РПЦ.
Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.
"Якщо спалахне в черговий раз на Кавказі, Кремлю явно стане не до гундяєвських "вишукувань", - зазначив він.
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"Між тим, за нашими даними, у бік Інгушетії стягуються підрозділи Сухопутних військ ЗС РФ. Зокрема, зі складу ПО", - додав Машовець.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня керівники Чечні та Інгушетії (обидва регіони – суб'єкти РФ) підписали договір про кордон, який не був чітко встановлений з часів розпаду Чечено-Інгушської АРСР в 1991 році. За новою угодою, Чечня отримала частину Надтеречного району Інгушетії, Інгушетія натомість отримала територію на кордоні з Малгобецьким районом. Після підписання документа Інгушетію охопили масові протести.
4 жовтня біля будівлі парламенту Інгушетії в Магасі відбувся мітинг, в якому взяли участь від п'яти до десяти тисяч чоловік.