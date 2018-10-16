До охопленої протестами Інгушетії стягуються російські війська – координатор ІС

Протести у російській Інгушетії розпочались наприкінці вересня.

У разі загострення ситуації на Кавказі російській владі стане не до дій РПЦ.

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"Якщо спалахне в черговий раз на Кавказі, Кремлю явно стане не до гундяєвських "вишукувань", - зазначив він.

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"Між тим, за нашими даними, у бік Інгушетії стягуються підрозділи Сухопутних військ ЗС РФ. Зокрема, зі складу ПО", - додав Машовець.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня керівники Чечні та Інгушетії (обидва регіони – суб'єкти РФ) підписали договір про кордон, який не був чітко встановлений з часів розпаду Чечено-Інгушської АРСР в 1991 році. За новою угодою, Чечня отримала частину Надтеречного району Інгушетії, Інгушетія натомість отримала територію на кордоні з Малгобецьким районом. Після підписання документа Інгушетію охопили масові протести.

4 жовтня біля будівлі парламенту Інгушетії в Магасі відбувся мітинг, в якому взяли участь від п'яти до десяти тисяч чоловік.