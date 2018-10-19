The Economist: Кремль відчуває загрозу для «російського світу» від автокефалії України

Попри заплутаність теологічних суперечок, світські ставки дуже високі.

Володимир Путін часто повторює вигадку, ніби росіяни і українці – «один народ». Але анексувавши Крим і розв’язавши війну на Сході України, він відштовхнув сусідів дуже далеко від Росії.

Напевне, ніщо не ілюструє цей рух яскравіше, ніж українська кампанія з отримання незалежності для своєї православної церкви, яка минулого тижня наблизилася до своєї мети. Адже Вселенський патріарх Варфоломій подав сигнал про свою підтримку.

Про це пише The Economist, нагадуючи про розлючену реакцію РПЦ, яка почала погрожувати історичним розколом.

Читайте такожАвтокефалія УПЦ може стати приводом для нового вторгнення Путіна в Україні - Financial Times

Хоч теологічні суперечки можуть бути заплутаними, світські ставки дуже високі. Оскільки російська агресія проти України триває вже п’ятий рік, багато українців вбачають гостру необхідність у церковній незалежності для виходу з московської орбіти. Президент України Петро Порошенко назвав рух до автокефалії УПЦ частиною української прозахідної інтеграції. Кремль же вважає це викликом для путінської концепції «російського світу», який в його уявленнях об’єднаний православним корінням і охоплює Україну і Білорусь.

Читайте такожAtlantic Council: Церковна незалежність України доб’є міф про «русский мир»

Тим часом, найбільший страх світських спостерігачів у тому, що зміна релігійного режиму в Україні може призвести до фізичного протистояння за контроль над святинями християнського сходу, зокрема в Києві. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков вже заявив, що Росія збирається «захищати інтереси православних». І це багатьох лякає, тому що ця риторика дуже нагадує розмови про захист російськомовних людей, яка звучала з боку Москви перед вторгненням в Крим.