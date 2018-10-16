New York Times: Автокефалія України руйнує імперські амбіції Путіна

У Москві звинувачують Америку в тому, що Київ розриває історичні духовні зв’язки з нею, але насправді саме російський президент в цьому і винен.

Російська православна церква зробила крок на зустріч розриву зв’язку з Константинопольським патріархатом на знак протесту проти створення незалежної церкви в Україні.

Втім, насправді це рішення не має на меті повністюрозірвати зв’язок Москви з церквою-матір’ю. Воно продиктоване бажанням натиснути на Константинополь. Російська сторона хоче, щоб ще 12 незалежних церков натиснули на Вселенський патріархат, а не розірвали з ним спілкування так само, пише New York Times.

«Це схоже на ультиматум з метою створити найбільш потужний тиск на Константинополь», - пояснив старший науковий співробітник Центру Карнегі у Москві Олександр Баунов.

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Він додав, що ця російська стратегія або спрацює, або вилізе боком. Оскільки Вселенський патріархат може вирішити продемонструвати свою владу і все ж виконати рішення про автокефалію України.

Вселенський патріарх Варфоломій, який вважається «першим серед рівних» у церковних справах, вжив кілька кроків назустріч створенню української церкви. Він ще не передав Києву томос, який формально засвідчить незалежність УПЦ. Але рішення від 1686 року про підпорядкування української церкви Москві було скасоване. Константинополь лише тимчасово дав російській стороні право призначати митрополита в Києві. А отже тепер він може його відібрати. У Росії ж думають інакше і називають крок «незаконним».

Різні православні церкви розривали зв’язок між собою впродовж історії існування східного християнства. Власне, сама РПЦ вже робила це у відносинах з Константинополем у 1996 році на кілька місяців через суперечку за контроль над церквою в Естонії. Однак, в Україні ставки значно вищі. Тому що українських вірян більше, а кровопролитна війна між Москвою і Києвом триває вже чотири роки.

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Релігійна незалежність України сильно скоротить кількість храмів РПЦ і підірве її претензії на роль лідера православного світу.

«Втрата церкви в Україні також матиме політичні і історичні наслідки. Київ вважається місцем зародження російського православ’я. Більш важливо те, що будь-який розкол знищить останні імперські зв’язки між Москвою і Києвом, поховавши зусилля Володимира Путіна з відновлення імперії на якомога більшій території під вивіскою «російського світу»», - йдеться в статті.

Росія, звісно, звинувачує США у маніпуляціях з метою її ослабити. Але багато хто звинувачує саме Путіна у тому, що він дав поштовх розколу з Україною, розв’язавши проти неї війну в 2014 році. Багато українців не хочуть, щоб їхня церква звітувала перед ворожою Москвою.

Конфронтація між Вселенським патріархатом і РПЦ ставить інші православні країни в незручне становище. Їм доводиться обирати між багатством і владою, які пропонує російська церква завдяки Кремлю, і тисячолітніми церковними традиціями, які представляє церква-мати в Константинополі.