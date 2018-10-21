У Венесуелі затримали судно з майже 150 кілограмами кокаїну, серед членів екіпажу – українець

Судно Jose Progress прямувало до бельгійського порту Гент.

Правоохоронці Венесуели заарештували судно під прапором Панами, на борту якого знайдено 147 кілограмів кокаїну. Затримано 20 осіб, серед яких є громадянин України.

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на El Cooperante. Повідомляється, що судно Jose Progress прямувало в бельгійський порт Гент. Антинаркотична служба національної Боліваріанської гвардії затримала його в бухті Хосе Антоніо Асоатегі.

У прокуратурі Венесуели повідомили, що під час огляду корабля дайвери знайшли та підняли на поверхню кілька мішків. У цих мішках знаходилось 124 упаковки кокаїну, які мали загальну вагу в 147 кілограмів.

На судні перебували сімнадцять іноземців та 3 три громадянина Венесуели. Серед іноземців було 13 філіппінців, три громадянина РФ та один українець. Всі вони звинувачуються в "незаконному обороті наркотичних засобів і психотропних речовин".

Раніше повідомлялось, що у коробках бананів, які пожертвували в техаську в'язницю, виявили прихований кокаїн вартістю близько 18 мільйонів доларів.