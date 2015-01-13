Росіяни масово відмовляються від поїздок на відпочинок до Польщі через курс рубля
Громадяни Росії через рекордне знецінення рубля масово відмовляються від поїздок на зимовий відпочинок до Польщі.
Про це сьогодні пише польська газета Metro.
"Головна причина - це обвал рубля, котрий за рік подешевшав на 40% щодо злотого. В результаті виїзд на лижі до Польщі у цьому сезоні для росіян став майже вдвічі дорожчим", - відзначає видання.
За його даними, у поточному сезоні кількість туристів зі сходу до польських Татр зменшиться наполовину, порівняно з близько 50 тисячами, які каталися на лижах торік у Татрах.
Видання зазначає, що у зв'язку зі зменшенням попиту власники готелів у цьому регіоні змушені знижувати ціни.
Читайте такожОбвал російського рубля триває через падіння цін на нафту"Ті, хто вирішив зарезервувати виїзд на канікули в останній момент, можуть отримати великі знижки. Замість 50 злотих за добу (близько 14 доларів за поточним курсом 3,6 злотих за долар) можуть отримати 30 злотих за добу, і це з харчуванням", - пише газета.