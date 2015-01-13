Росіяни масово відмовляються від поїздок на відпочинок до Польщі через курс рубля

Про це сьогодні пише польська газета Metro.

"Головна причина - це обвал рубля, котрий за рік подешевшав на 40% щодо злотого. В результаті виїзд на лижі до Польщі у цьому сезоні для росіян став майже вдвічі дорожчим", - відзначає видання.

За його даними, у поточному сезоні кількість туристів зі сходу до польських Татр зменшиться наполовину, порівняно з близько 50 тисячами, які каталися на лижах торік у Татрах.

Видання зазначає, що у зв'язку зі зменшенням попиту власники готелів у цьому регіоні змушені знижувати ціни.

Читайте такожОбвал російського рубля триває через падіння цін на нафту"Ті, хто вирішив зарезервувати виїзд на канікули в останній момент, можуть отримати великі знижки. Замість 50 злотих за добу (близько 14 доларів за поточним курсом 3,6 злотих за долар) можуть отримати 30 злотих за добу, і це з харчуванням", - пише газета.