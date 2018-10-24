У Білому домі обіцяють покарати тих, хто відправив бомби Обамі та Клінтон

В Адміністрації Трампа засудили «акти тероризування» відомих політичних діячів.

У Білому домі пообіцяли покарати осіб, що надіслали на адресу колишнього президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами і екс-державного секретаря США Хілларі Клінтон пакунки, які містили вибухові пристрої.

«Ми засуджуємо спроби насильницьких нападів, нещодавно вчинених проти президента Обами, державного секретаря Клінтон та інших державних діячів. Ці акти тероризування є жалюгідними, і усі винні особи будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону», - наголосила речник Білого дому Сари Сандерс.

Вона також повідомила, що Секретна служба Сполучених Штатів та інші правоохоронні органи проводять розслідування та приймуть усі необхідні заходи для захисту усіх осіб, яким «погрожуватимуть ці боягузи».

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Як повідомляв УНІАН, на адресу Обами і Клінтон надійшли пакунки з потенційними вибуховими пристроями. Представники американської влади повідомили, що «вони перехопили пакунки, що містили «потенційні вибухові пристрої», відправлені колишньому державному секретарю Хілларі Клінтон та колишньому президенту Бараку Обамі у Вашингтоні, в той час як інша, імовірно, бомба була знайдена в офісах CNN на Манхеттені».

У якості зворотної адреси було вказано адресу конгресмена Деббі Вассерман-Шульц.

Також сказано, що ці пристрої та інші підозрілі пакунки були виявлені після того, як цього тижня було знайдено вибуховий пристрій у поштовій скринці за домашньою адресою філантропіста Джорджа Сороса у Бедфорді (штат Нью-Йорк).

Вибухові пристрої, надіслані Клінтон та Обамі, були знайдені під час попередньої перевірки пошти, і не потрапили до них.