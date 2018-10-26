Головного редактора відомого російського ЗМІ відсторонили від роботи після звинувачень у домаганнях

Головний редактора російського інтернет-видання Meduza Іван Колпаков сам попросив скласти повноваження, поки не розберуться в ситуації.

Головного редактора російського інтернет-видання Meduza Івана Колпакова відсторонили від роботи після звинувачень у домаганнях.

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на двох людей, знайомих з ситуацією.

За даними співрозмовників Бі-бі-сі, інцидент стався після загальної конференції Meduza у жовтні цього року у Ризі. Об'єктом домагань з боку Колпакова нібито стала дружина одного із співробітників редакції. Джерела кажуть, що свою поведінку головний редактор супроводжував коментарем, що йому за це нічого не буде.

Читайте такожКомпанія Google виплатила $90 мільйонів звільненому творцю Android і змовчала про харасмент - NYT

Після відсторонення Колпакова обов'язки головного редактора Meduza буде виконувати генеральний директор видання Галина Тимченко, яка займала цю посаду з моменту заснування видання у 2014 році і до січня 2016 року.

Тимченко підтвердила Бі-бі-сі, що Колпаков відсторонений від роботи, але не відповіла на питання, чи пов'язано це з домаганнями.

"Деякий час тому стався неприємний інцидент. Івана звинуватили в неналежній поведінці. Іван Колпаков сам попросив мене на час зняти з нього обов'язки головного редактора для того, щоб рада директорів розібралася в ситуації і винесла зважене рішення", - розповіла Галина Тимченко.

Колпаков також підтвердив, що попросив скласти повноваження через звинувачення у "неналежній поведінці". Інші коментарі він пообіцяв дати після ради директорів, на якій повинні розглянути цю ситуацію. Рада директорів має зібратися у першій декаді листопада.