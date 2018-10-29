У МЗС РФ заявили, що НАТО хоче «стримати» Росію і провокує гонку озброєнь

На переконання заступника міністра закордонних справ РФ, «НАТО не змогла вписатися у вимоги сучасної архітектури».

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що НАТО хоче «стримати» Росію і провокує гонку озброєнь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

«Те, що робить НАТО на східному фланзі, можна це охарактеризувати як створення військового потенціалу, що здатний проектувати силу в напрямку Росії. Якщо говорити військовою мовою, то йдеться про певні військові приготування. Це, звичайно, дуже тривожно, бо ми змушені на це реагувати і політичним, і військовим шляхом, вживаючи військово-технічні заходи обережності. Відтак розвиток, який запущений альянсом, він загрожує не лише відновленням політико-військового клімату холодної війни, а й загрожує новою гонкою озброєнь», - сказав Грушко.

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На його переконання, «НАТО не змогла вписатися у вимоги сучасної архітектури».

«Проблема полягає в тому, що НАТО себе почуває комфортно в ситуації часів холодної війни, і своїми практичними діями сьогодні і військовим будівництвом цю атмосферу відтворює», - наголосив він.

Грушко додав, що стає очевидним, що в стосунках Росія-НАТО «не може бути відновлення нормальності, якщо не станеться відмови НАТО від нинішньої лінії на конфронтацію».