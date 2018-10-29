Європарламент закликає заборонити неофашистські групи

Резолюція закликає держави-члени засудити і посилити покарання за злочини на ґрунті ненависті.

Європейський парламент закликає вжити жорстких заходів проти неофашистських та неонацистських груп, які в даний час користуються певним рівнем свободи дій в кількох країнах.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Євродепутати ухвалили резолюцію, яка засуджує збільшення кількості інцидентів, пов'язаних з ненавистю та нетерпимістю в Європі. Резолюція також закликає до вжиття заходів проти невеликих крайніх правих груп, які сприяють підвищенню рівня ксенофобії.

"Відсутність серйозних дій проти неофашистських та неонацистських груп дозволила виникнути нинішньому ксенофобному спалаху в Європі", - йдеться у резолюції.

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Євродепутати особливо відзначили зростання серйозних нападів, спричинених ксенофобією, такими як атаки 2011 року в Норвегії, вбивство британської депутатки Джо Кокс та недавній напад на євродепутатку атака Елеонару Ференцо.

Резолюція закликає держави-члени засудити і посилити покарання за злочини на ґрунті ненависті. Більш того, документ вимагає заборони неофашистських та неонацистських груп або будь-якої іншої групи або об'єднання, яка прославляє нацизм і фашизм.

Ще одним важелем для дій, яку підтримують депутати Європарламенту, є це боротьба з мовою ненависті в інтернеті, який є основним інструментом поширення расистської, фашистської та ксенофобної риторики.