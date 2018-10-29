ЗМІ назвали кандидатів на заміну Меркель у ХДС

Аннегрет Крамп-Карренбауер, Фрідріх Мерц та Єнс Шпан мають намір очолити ХДС.

У Німеччині на посаду голови партії Християнсько-демократичний союз, яку наразі очолює канцлер Ангела Меркель, але не має наміру переобиратися на цю посаду, вже претендують троє кандидатів.

Про це повідомляє німецьке агентство dpa з посиланням на джерела в партії ХДС.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Єнс Шпан з правого крила Християнсько-демократичного союзу планує поборотися, щоби замінити Ангелу Меркель на посаді лідера партії. Він відомий тим, що у минулому критикував Меркель.

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Також на посаду лідера партії претендують союзник Меркель та генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і колишній голова консервативного блоку у Бундестазі Фрідріх Мерц.

Сьогодні лідери партії зустрілися у Берліні для обговорення.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель не прагнутиме переобратися на посаду голови консервативної партії Християнсько-демократичний союз, яка сформувала блок з Християнсько-соціальним союзом, але хоче залишитися канцлером до 2021 року. Цього року ХДС двічі зазнала невдачі на регіональних виборах.

64-річна Меркель є головою Християнсько-демократичного союзу з 2000 року, на чолі якого вона стала у 2005 році канцлером Німеччини.